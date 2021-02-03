Кулеба назвал взвешенным решение о блокировке телеканалов на Украине

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о блокировании телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK было принято в результате длительного процесса. Такое мнение в среду выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Пятого канала".

"Хочу подчеркнуть один момент - это не было поспешное решение. Вопрос деятельности этих телеканалов был впервые серьезно обсужден в Верховной раде в 2018 году и было принято постановление Рады по этому поводу. Были вынесены предупреждения Нацсоветом по телевидению и радиовещанию, журналисты освобождались из этих телеканалов, медиасообщество выступало против, отмечая, что там (на заблокированных каналах - прим. ТАСС) нет объективной информации", - рассказал Кулеба.

По его словам, решение о блокировании телеканалов принималось в пределах законодательства после сбора фактов антиукраинской деятельности этих СМИ Службой безопасности Украины (СБУ). "Это не какое-то решение, которое у кого-то просто "булькнуло" в голове, это процесс. Очень длительный, взвешенный, в рамках законодательства. И когда СБУ собрала достаточное количество фактов, появилось решение СНБО", - сказал Кулеба.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также к их владельцу - депутату Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасу Козаку. Во вторник вечером все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube.