Госдеп: продление ДСНВ дает возможность шире обсудить вопросы стратегической стабильности

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) дает России и США "время и пространство" для обсуждения более широких вопросов стратегической стабильности. Об этом заявил в среду на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Продление ДСНВ дает нам время и пространство для обсуждения более широких вопросов стратегической стабильности, контроля над вооружениями, элементов, которые мы хотим затронуть", - сказал он. "Мы используем те годы, которые продление ДСНВ нам дает, чтобы сфокусироваться на этих очень важных вопросах", - пояснил Прайс.

При этом, как отметил представитель американского внешнеполитического ведомства, он не видит никакого противоречия между тем, что Вашингтон продолжает критиковать Москву и одновременно с этим соглашается на продление договора. "Никакого диссонанса нет. Общий знаменатель здесь - мы придерживаемся в данном случае наших интересов. Полное продление ДСНВ на пять лет очевидным образом в наших интересах", - убежден он. "Особенно когда отношения конфронтационные, становится, честно говоря, еще более важно иметь в наличии что-то такое, как ДСНВ, что ограничивает важные компоненты российской ядерной программы", - считает Прайс.