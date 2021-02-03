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Политический кризис в Венесуэле
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В Госдепе заявили, что новая администрация США не настроена на прямой диалог с Мадуро

Вашингтон будет действовать в отношении Каракаса "с рядом союзников и партнеров", указал руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Новая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом не настроена на вступление в прямой диалог с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"<...> Я, безусловно, не ожидаю, что нынешняя администрация будет взаимодействовать напрямую с Мадуро", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

По его словам, новое американское правительство будет действовать в отношении Венесуэлы "с рядом союзников и партнеров". "Мы будем делать это с партнерами в регионе, с нашими европейскими союзниками и партнерами, с Организацией американских государств (ОАГ), через Группу Лимы <...>", - сказал Прайс.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеБайден, Джозеф (Джо)
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