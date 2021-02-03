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Политический кризис в Мьянме

Генсек ООН призвал освободить всех заключенных в Мьянме

Антониу Гутерриш также добавил, что ООН сделает все необходимое "для оказания достаточного давления на Мьянму, чтобы гарантировать, что этот переворот потерпит неудачу"

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к освобождению в Мьянме всех, кто оказался заключен под стражу в результате захвата власти в стране военными. Об этом он заявил в среду в интервью газете The Washington Post.

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"Я надеюсь, что демократия сможет достичь прогресса в Мьянме, но для этого все заключенные должны быть освобождены, конституционный порядок необходимо восстановить", - заявил он, выразив надежду на понимание военными страны бесперспективности их нахождения у власти.

Гутерриш также добавил, что ООН сделает все необходимое "для оказания достаточного давления на Мьянму, чтобы гарантировать, что этот переворот потерпит неудачу".

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МьянмаГутерриш, АнтониуПолитический кризис в Мьянме
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