WSJ: прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении экс-помощника Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Нью-Йорка запустила расследование в отношении Стивена Бэннона - бывшего советника экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В последний день своего президентского срока, завершившегося 20 января, Трамп подписал указ о помиловании 73 человек, в том числе 66-летнего Бэннона, которого американские власти обвиняли в мошенничестве и хищении средств. 20 августа прошлого года под стражу были взяты сам Бэннон, 38-летний Брайан Колфейдж, 56-летний Эндрю Бадолато и 49-летний Тимоти Ши. Им инкриминировалось присвоение крупных средств из более чем 25 млн добровольных пожертвований, собранных некоммерческой организацией We Build the Wall ("Мы строим стену")".

Газета указывает, что новое расследование, находящееся на ранней стадии, запущено по инициативе прокурора американского округа Нью-Йорк Сайруса Вэнса. При этом не уточняется, касается ли оно прежних обвинений, или речь идет о новом деле. По сведениям источников The Wall Street Journal, власти заинтересовались возможным нарушением Бэнноном законодательства штата Нью-Йорк.

Бэннон в 2016 году занимал одну из ключевых должностей в предвыборном штабе Дональда Трампа. Позже он был назначен на пост главного стратега Белого дома. Однако в августе 2017 года Бэннон принял решение уйти в отставку. СМИ тогда утверждали, что его отношения с Трампом серьезно осложнились. Бэннон ранее высказывался в поддержку объединений правого и ультраправого толка.