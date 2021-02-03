СМИ: Бразилия готова приобретать вакцину "Спутник V"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Бразилии готово приступить к переговорам о приобретении российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для дальнейшего использования в рамках национальной программы иммунизации населения. Об этом сообщил в среду телеканал CNN Brasil .

По информации телеканала, соответствующее письмо первый замглавы ведомства Элсиу Франку направил на минувшей неделе в адрес руководства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его бразильского партнера - фармацевтической компании Uni o Quimica. В документе, который цитирует CNN Brasil, говорится о "большом интересе" министерства к российскому препарату и о готовности Минздрава "начать официальные коммерческие переговоры с компанией о возможности приобретения партий вакцины в целях скорейшего расширения предложения препаратов для иммунизации населения Бразилии".

В Минздраве республики в ответ на обращение ТАСС подтвердили направление письма, однако официально отказались комментировать его содержание, сославшись на "частный характер документа". При этом в ведомстве напомнили о том, что все потенциальные поставщики вакцин должны обеспечить соответствие препаратов требованиям регулятора. Вместе с тем источники, знакомые с ситуацией, уточнили, что ведомство в первую очередь интересуется возможным графиком поставок российской вакцины, ее стоимостью и текущим состоянием вопроса о сертификации Национальным агентством по санитарному надзору (Anvisa) для использования в стране.

Прививочная кампания против коронавируса стартовала в Бразилии 18 января. На данный момент для иммунизации населения от COVID-19 используются препараты китайской компании Sinovac Biotech и британско-шведской компании AstraZeneca.

15 января Uniao Quimica и РФПИ подали регулятору запрос на временное ограниченное использование в Бразилии "Спутника V" для вакцинации в условиях чрезвычайной ситуации. 16 января Anvisa отклонило заявку Uniao Quimica на регистрацию российского препарата в упрощенном порядке как "не удовлетворяющую минимальным критериям". В частности, регулятор указал на необходимость проведения в Бразилии третьей фазы клинических испытаний "Спутника V", что является обязательным условием для разрешения на экстренное применение вакцины. В РФПИ пояснили, что речь идет о стандартной процедуре запроса дополнительной информации, что не означает окончательного отказа в регистрации.

В начале января партнер РФПИ получил клеточный материал для изготовления препарата и приступил к производству экспериментальной партии активных компонентов вакцины для исследовательских целей. К марту Uniao Quimica надеется наладить выпуск "Спутника V" в Бразилии.