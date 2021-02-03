Telegraph: успех "Спутника V" ставит дилемму перед Западом по сотрудничеству с Россией

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Успех российской вакцины от коронавируса "Спутник V" ставит интересную дилемму перед лидерами европейских стран - сотрудничать ли им с Россией, объединяя свои вакцины с российским препаратом, или нет. Об этом пишет в среду британская газета The Daily Telegraph .

Издание обращает внимание, что никто из официальных британских лиц не прокомментировал публикацию в медицинском журнале The Lancet, который 2 февраля распространил результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины. Вакцина оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди привитых добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% привитых добровольцев.

Как говорится в статье, представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона в ответ на просьбу прокомментировать публикацию в The Lancet сказал, что этим должны заниматься ученые, не добавив более ничего. При этом, как отмечает газета, ранее британские официальные лица не раз публично высказывали поддержку вакцинам американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, препарату AstraZeneca и Оксфордского университета, вакцине американской компании Moderna.

The Daily Telegraph полагает, что нынешняя стратегия Джонсона в том, чтобы говорить об успехе британской программы вакцинации, которой уже охвачены более 10 млн человек. Однако издание пишет, что эта стратегия подойдет к завершению, когда все взрослое население страны будет привито. И тогда, говорится в статье, встанет вопрос, сотрудничать ли с Россией в этом вопросе. Та позиция, которую британский премьер и другие западные лидеры займут по отношению к "Спутнику V", будет означать, произойдет ли серьезный сдвиг в отношениях России с Западом и в течении самой пандемии, или нет, заключает The Daily Telegraph.

1 декабря 2020 года Российский фонд прямых инвестиций, центр им. Гамалеи, британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca и российская компания "Р-фарм" подписали соглашение о разработке и реализации программы клинических исследований комбинации вакцин от коронавируса.

В среду глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил в интервью телеканалу Sky News, что результаты совместных клинических испытаний комбинации российского препарата с вакциной AstraZeneca будут получены не ранее марта или апреля. Дмитриев добавил, что в рамках совместных испытаний будет исследована эффективность комбинированной вакцины против новых штаммов коронавируса. Ранее Дмитриев сообщил, что клинические испытания комбинации "Спутник V" с вакциной AstraZeneca начнутся на следующей неделе в Азербайджане и ОАЭ, а позже и в Саудовской Аравии.