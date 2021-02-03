В Белом доме указали, что США постоянно поднимают с Россией вопросы граждан Уилана и Рида

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. США призывают Россию продвинуться дальше в двусторонних отношениях и освободить находящихся в заключении американских граждан Пола Уилана и Тревора Рида. Об этом заявила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"У нас есть каналы связи с Россией на различных уровнях: есть госсекретарь, помощник президента по национальной безопасности и ряд сотрудников в Госдепартаменте, - сказала она. - Но мы, пользуясь возможностью, вновь призываем Россию немедленно освободить Пола Уилана и Тревора Рида, сделав это на волне продления договора СНВ, тем самым продемонстрировав, что Россия может двигаться дальше по двусторонним вопросам".

"Мы поднимаем этот вопрос при [любой] возможности", - добавила Псаки. На вопрос о том, считает ли правительство США Уилана и Рида заложниками, пресс-секретарь ответила: "Я не думаю, что буду сегодня [говорить такими] категориями".

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге не стал вдаваться в подробности обсуждений по теме граждан. "Я не буду вдаваться в детали об участниках и о самих разговорах. Это были частные разговоры", - добавил он.

"Что касается Пола Уилана, то благосостояние и здоровье наших граждан являются наивысшим приоритетом. Россия осудила Уилана в ходе закрытого и тайного процесса, лишив его ключевой защиты. Это насмешка над правосудием", - утверждал Прайс. По его словам. США продолжат поднимать эту тему, пока "российское правительство не поступит правильно".

Позиция России

Как заявили 27 января в МИД РФ, Россия не пойдет на односторонние уступки США в вопросе обмена граждан. В дипведомстве напомнили, что Уилан признан виновным в шпионаже и осужден на 16 лет тюремного заключения, а Рид приговорен к 9 годам за нападение на представителей органов охраны правопорядка.

В МИД РФ еще в начале декабря обращали внимание на условия содержания в американских тюрьмах ряда россиян. В частности, Константин Ярошенко и Роман Селезнев не получают надлежащей медицинской помощи, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, Виктор Бут периодически переводится в тюремный спецблок с более строгим режимом без видимых на то причин.