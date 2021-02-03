Канада внесла "Русское имперское движение" в список террористических организаций

ОТТАВА, 3 февраля. /ТАСС/. Канадское правительство внесло "Русское имперское движение" и американскую ультраправую организацию Proud Boys ("Гордые парни") в список запрещенных в стране террористических организаций. Об этом в среду сообщил в Twitter канадский министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр.

"Вооруженному терроризму нет места в Канаде. Сегодня мы объявляем, что еще 13 групп достигли порогового значения для включения их в список [запрещенных] террористических организаций в Канаде", - сказал он.

В частности, в раздел идеологически мотивированных экстремистских групп добавлены четыре организации: "Русское имперское движение", Proud Boys, The Base и Atomwaffen Division. Кроме того, в список террористических организаций попали еще восемь группировок, связанных с "Исламским государством" (ИГ, запрещена в РФ) и "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), а также антииндийская вооруженная группировка "Хизбул муджахедин".

Ранее США также внесли "Русское имперское движение" в список террористических организаций. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что власти США рассчитывали на пропагандистский эффект, объявляя о включении движения в список террористических организаций.

Согласно размещенной на сайте Минюста РФ информации, в соответствии с решением Беляевского районного суда Оренбургской области, принятым в 2012 году, сайт движения находится в списке экстремистских материалов. К таковым также отнесены два номера газеты "Правый взгляд. Вестник Русского имперского движения" и один номер журнала "Имперский курьеръ. Орган Русского имперского движения".

Призывы внести Proud Boys в список террористических групп стали звучать в Канаде после беспорядков, которые произошли в Вашингтоне 6 января.