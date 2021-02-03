Владелец заблокированных телеканалов заявил, что власти Украины распространяют ложь о них

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Действующая на Украине власть, стремясь избежать ответственности за политические преследования, распространяет лживую информацию о том, что санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK якобы приняты на основании антитеррористического законодательства и расследования. Об этом в среду сообщил владелец телеканалов, депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Тарас Козак.

"Заявляю, что эти обвинения являются бредом, высосанным из пальца, и откровенной ложью. Власть никогда не заявляла о подобных обвинениях в мой адрес. Более того, я уверен, что этого и не может быть, поскольку любые притянутые за уши инсинуации в мой адрес были бы разрушены в украинских судах либо в Европейском суде по правам человека. Поэтому власть никогда не осмелится обнародовать результаты тех "расследований", которые легли в основу введения санкций против меня и телевизионных каналов", - отметил Козак в сообщении на сайте партии ОПЗЖ.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности о обороны страны о применении санкций сроком на пять лет к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также к их владельцу - депутату Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасу Козаку. Во вторник вечером все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube.