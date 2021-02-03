В МВД Украины заявили о возможных силовых провокациях

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Украины получает информацию о возможных силовых провокациях со стороны внешних и внутренних сил после введения санкций против телеканалов. Об этом в среду заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Сейчас нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации путем осуществления силовых провокаций, а также разжигания вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил", - отметил Шкиряк.

По его словам, подразделения полиции и Национальной гвардии будут реагировать в рамках своих полномочий "на любые попытки совершения преступлений, призывов к нарушению территориальной целостности, массовых беспорядков, а также провоцирование силовых и насильственных действий".

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении санкций сроком на пять лет к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также к их владельцу - депутату Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасу Козаку. Во вторник вечером все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube.