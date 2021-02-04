Канада обсудит вопрос санкций в отношении России со своими союзниками

ОТТАВА, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Канады будут обсуждать со своими союзниками вопрос о возможном введении санкций в отношении РФ в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщил представитель канадского МИД Джейсон Канг.

"Канада разумно применяет санкции. Мы признаем важность реализации таких мер в тесной координации с другими [странами] для максимального повышения их эффективности. Мы полагаем, что лучший способ для Канады реагировать на такие действия - это скоординированная работа с нашими партнерами", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли вводить Оттава антироссийские санкции из-за решения московского суда по Навальному.

Дипломат добавил, что Канада на постоянной основе взаимодействует со своими союзниками и партнерами "в поиске оптимальных путей обеспечения соблюдения прав человека во всем мире". Представитель МИД напомнил, что Оттава осудила решение о заключении Навального под стражу и требует его немедленного освобождения.

Ранее в среду официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что новые санкции в связи с ситуацией вокруг Навального против РФ не исключены.

Симоновский суд Москвы во вторник в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны не нуждаются в фактах, чтобы вводить санкции в отношении России, повод для новых рестрикций у них всегда находится сам собой. Она также подчеркнула, что ответная реакция на вводимые против России санкции необходима, но Россия будет делать это не агрессивно, а обдуманно. По ее словам, такой подход "всегда намного полезнее и эффективнее". Захарова добавила, что ответ должен быть публичным и аргументированным.