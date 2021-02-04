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Помощник Байдена обсудил с представителями Польши энергобезопасность Европы

Как сообщили в Белом доме, стороны условились сотрудничать в борьбе с пандемией, по глобальному экономическому восстановлению и изменению климата

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре с главой Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом и представителем канцелярии президента республики Кшиштофом Щерским обсудил вопросы обороны и энергетической безопасности Центральной Европы. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

"Джейк Салливан подчеркнул заинтересованность администрации Джо Байдена в укреплении двусторонних отношений, - отмечается в тексте. - Салливан выразил признательность Польше за тесное сотрудничество с США в вопросах обороны и в усилиях по обеспечению энергетической безопасности в Центральной Европе".

Стороны условились сотрудничать в борьбе с пандемией коронавируса, по глобальному экономическому восстановлению и изменению климата. Собеседники также рассмотрели важность "совместной работы над общими внешнеполитическими приоритетами, включая Китай и Россию".

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