Законодатели Огайо предлагают сделать день рождения Трампа выходным в штате

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Законодатели-республиканцы в Огайо предлагают сделать выходным на территории этого штата день рождения бывшего президента США Дональда Трампа - 14 июня. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

Он ссылается на письмо, которое члены Палаты представителей штата Огайо республиканцы Джон Кросс и Реджи Штольцфус направили своим коллегам по заксобранию на прошлой неделе. Они призывают своих однопартийцев поддержать данную инициативу и сделать 14 июня выходным - Днем президента Дональда Трампа. По словам законодателей, бывший американский лидер, "несмотря на серьезные трудности, сделал множество вещей, которые привели США к небывалому процветанию". Республиканцы имеют большинство в обеих палатах законодательного органа штата.

"Давайте покажем 3 154 834 избирателям Огайо, которые отдали свои голоса за переизбрание Дональда Трампа, что мы как законодательный орган признаем достижения его администрации", - указывается в письме.

По итогам всеобщих выборов, прошедших в США 3 ноября 2020 года, в штате Огайо Трамп одержал победу над своим соперником демократом Джо Байденом с отрывом в 8% голосов. Однако это не помогло ему победить на выборах, в результате которых президентом стал Байден.