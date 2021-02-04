Белый дом не уточнил, готов ли он ввести новые возможные ограничения в отношении RT

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Белый дом не стал в среду уточнять, готов ли он ввести новые возможные ограничения в отношении телеканала RT и международного агентства Sputnik. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки не стала во время брифинга напрямую отвечать на вопрос о возможных рестрикциях против этих СМИ и позиции Джо Байдена в их отношении.

"Я не обсуждала с президентом ни RT, ни Sputnik. По существу говоря, они являются инструментами пропаганды, которые работают от имени правительства России", - утверждала Псаки.

"Американцам важно знать, что эти СМИ работают от лица иностранного правительства и имеют свою повестку. Они не играют роль свободных СМИ, как вы", - полагает пресс-секретарь Белого дома.

Она напомнила, что в бытность главой пресс-службы Госдепартамента при администрации бывшего президента Барака Обамы журналисты RT и Sputnik посещали брифинги во внешнеполитическом ведомстве и задавали вопросы. Псаки добавила, что не видела их журналистов на брифингах в Белом доме. По ее версии, американцы должны понять, что RT и Sputnik не являются "такими же, как AP [агентство Associated Press], [телекомпания] ABC, [вещательная корпорация] BBC" и другие.

Работа RT и Sputnik в США

Осенью 2017 года Минюст США потребовал от российского телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента в соответствии с законодательством США. Это произошло на фоне скандала в США вокруг приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года. Американские спецслужбы считали, что российские власти использовали RT для вмешательства в ход президентской кампании. Зеркальной реакцией на требование Минюста США к RT America зарегистрироваться в качестве иноагента в США стало принятие в РФ в ноябре 2017 года закона о СМИ-иноагентах.

Кроме того, в начале 2018 года производящая контент для международного агентства Sputnik американская фирма RIA Global была зарегистрирована в качестве иностранного агента по требованию Минюста США, в то время как к другим иностранным СМИ, среди которых британская BBC и французский телеканал France 24, таких требований с американской стороны не предъявляется. В начале 2019 года американское подразделение китайского телеканала CGTN по требованию Минюста США также зарегистрировалось в качестве иностранного агента. В сентябре прошлого года власти США обязали онлайн-проект телеканала Al Jazeera AJ+ сделать то же самое.