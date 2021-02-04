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В США заявили, что разочарованы решением суда ООН по делу об антииранских санкциях

Ранее председатель суда сообщил, что ведомство "отклоняет предварительные возражения" Вашингтона и подтверждает свою юрисдикцию для рассмотрения дела между США и Ираном

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Власти США разочарованы в связи с признанием Международным судом ООН своей юрисдикции в разбирательстве между Вашингтоном и Тегераном. Об этом заявил в среду на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Ранее в среду председатель Международного суда ООН Абдулкави Ахмед Юсуф заявил, что ведомство "отклоняет предварительные возражения США" и подтверждает свою юрисдикцию для рассмотрения дела между США и Ираном. В рамках этого иска Тегеран добивается отмены Вашингтоном санкций, введенных американской администрацией в 2018 году.

"Мы с большим уважением относимся к Международному суду. В то же время мы разочарованы, что суд не принял наши обоснованные юридические аргументы, что иск Ирана выходит за рамки юрисдикции суда", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Хотя мы не согласны с аргументацией суда, сегодняшнее решение является предварительным, а не решением по существу. <...> На следующем этапе этого дела мы объясним, почему жалоба Ирана является безосновательной", - продолжил Прайс.

Иранский МИД назвал решение суда юридическим успехом.

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