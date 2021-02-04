В Сирии заявили, что Запад использует химическое досье для оказания давления на страну

ООН, 4 февраля. /ТАСС/. Страны Запада используют так называемое химическое досье для оказания давления на Сирию и для оправдания прямых актов агрессии. Об этом заявил в среду постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари, выступая на заседании Совета Безопасности по вопросу уничтожения сирийского химического оружия.

"Сирия стремилась наладить конструктивное сотрудничество с механизмами ООН, с техническим секретариатом Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), - отметил он. - В результате этого сотрудничества Сирия утилизировала все запасы химического оружия, материалы и средства производства. С 2014 года Сирийская Арабская Республика не обладала химическим оружием, и это было подтверждено в ходе брифинга, проведенного в Совете Безопасности ООН в июне 2014 года. Это было подтверждено также в многочисленных докладах ООН и других организаций, однако некоторые западные правительства предпочли отрицать этот установленный факт, используя так называемое химическое досье как инструмент давления на Сирию, и сфабриковали обвинения, направленные на оправдание прямых актов агрессии против Сирии".

Ранее в ходе заседания Совета Безопасности заместитель постоянного представителя США при ООН Ричард Миллз потребовал "послать жесткий сигнал" Сирии на предстоящей в апреле Конференции государств - участников ОЗХО.