Сенаторы внесли в Конгресс США законопроект о санкциях против РФ из-за Навального

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Группа американских сенаторов от обеих партий внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против РФ из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщила в среду пресс-служба сенатора Марко Рубио (республиканец от штата Флорида).

"Американские сенаторы <...> повторно внесли законопроект "О привлечении РФ к ответственности за злонамеренную деятельность" 2021 года. Законопроект [предусматривает] введение целевых санкций против российских должностных лиц, причастных к вопиющим нарушениям международного права, что включает отравление и тюремное заключение оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального", - сказано в сообщении.

Симоновский суд Москвы во вторник в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.

В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США всегда придумывают различные поводы для введения антироссийских санкций, конкретные поводы для этого им не нужны. Она также подчеркнула, что ответная реакция на вводимые против России санкции необходима, но Россия будет делать это не агрессивно, а обдуманно. По ее словам, такой подход "всегда намного полезнее и эффективнее". Захарова добавила, что ответ должен быть публичным и аргументированным.