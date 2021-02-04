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Пандемия COVID-19

Бразилия намерена приобрести для вакцинации "Спутник V" и индийский Covaxin

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Бразилии намерено закупить партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и индийского препарата Covaxin для использования в рамках национальной программы по иммунизации населения. Об этом говорится в сообщении, распространенном ведомством в среду вечером.

"Решение о продолжении переговоров принято после того, как Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) утвердило новый протокол, в соответствии с которым упрощается процесс предоставления разрешения на экстренное временное использование вакцин в условиях ЧС, отменяется требование о проведении третьей фазы клинических испытаний. Министерство рассчитывает получить препараты в феврале", - говорится в документе.

Теги
БразилияИндияРоссияПандемия COVID-19
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