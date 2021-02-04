Байден внес на рассмотрение Сената кандидатуру экс-посла США в РФ на должность главы ЦРУ

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в среду направил на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру бывшего американского посла в РФ Уильяма Бернса на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Кандидатуры, направленные в Сенат: Уильям Джозеф Бернс <...> [выдвигается] на должность директора ЦРУ", - сказано в сообщении.

О решении Байдена выдвинуть на этот пост именно Бернса, который был послом США в РФ с 2005 по 2008 год, было объявлено 11 января. Теперь профильный комитет Сената должен назначить дату проведения слушаний, в ходе которых Бернсу предстоит ответить на вопросы законодателей, через некоторое время после этого в верхней палате состоится голосование по вопросу утверждения его кандидатуры на должность директора ЦРУ.

Как отмечала ранее газета The Washington Post, главными задачами для Бернса на посту главы ЦРУ станут понимание китайской проблематики, в которой он не так подкован, как в знании аспектов ближневосточной или российской действительности, а также отказ от своей дипломатичности, так как ему предстоит говорить своим руководителям неприятную правду.