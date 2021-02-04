В Швеции не исключают возможность использования вакцины "Спутник V"

СТОКГОЛЬМ, 4 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V", возможно, будет использоваться и в Швеции. Об этом со ссылкой на координатора вакцинации в королевстве Рикарда Бергстрёма в среду сообщила газета Aftonbladet .

"У нас было совещание на эту тему, и сейчас мы рассмотрим ее подробнее", - сказал он. Издание отмечает, что вопрос о закупке российской вакцины странами ЕС пока окончательно не решен, однако, согласно данным новых исследований, препарат обладает эффективностью на уровне 91%, в том числе для лиц в возрасте 60 лет и старше.

"Мы имеем очень мало информации о вакцине, и поступившие результаты изучения российской вакцины должны быть рассмотрены доскональнее. Там [в России] эффективность определяют иначе, чем в других исследованиях, других вакцин. Это не означает, что это неправильно: они лишь измеряют по-другому", - пояснил Бергстрём. В материале издания говорится, что если "Спутник V" покажет хорошие результаты по итогам исследования в Евросоюзе, то, возможно, Швеция также закупит эту российскую вакцину.

2 февраля медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым она оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека. Препарат уже зарегистрирован в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии и ОАЭ.