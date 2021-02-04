Демократы США намерены без помощи республиканцев принять пакет стимулирующих экономику мер

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в среду приняла бюджетную резолюцию, которая позволит имеющим большинство в законодательном органе демократам без поддержки республиканцев принять предложенный президентом Джо Байденом пакет стимулирующих экономику мер на $1,9 трлн. Трансляция голосования велась на сайте палаты.

Бюджетную резолюцию поддержали 218 демократов, 212 конгрессменов - двое из них демократы - выступили против. За инициативу на этой неделе проголосует Сенат, после чего обе палаты должны утвердить пакет бюджетных мер, в который войдут предложения главы государства по стимулированию экономики, против которых выступают республиканцы.

Прописанные в резолюции правила не позволят оппозиции в Конгрессе воспользоваться обструкцией - применяемым, как правило, меньшинством приемом, связанным с намеренным затягиванием дебатов по законопроекту в целях не допустить его принятия. Таким образом, демократам не придется идти на уступки, чтобы утвердить предложения Байдена по стимулированию экономики. В правящей партии дали понять, что не будут ждать, пока республиканцы продвинутся в направлении к позиции Белого дома.

Противники предложенных демократом Байденом мер считают его программу слишком обременительной для бюджета страны с учетом того, что всего несколько недель назад Конгресс одобрил пакет стимулирования пострадавшей от последствий пандемии экономики на $900 млрд. Кроме того, по мнению республиканцев, затраты в рамках программы президента не являются целевыми. Они считают, что использование бюджетной резолюции для одобрения инициативы подрывает позицию американского лидера, заявлявшего о сотрудничестве обеих партий и единстве. Республиканцы представили свой пакет мер стимулирования экономики на $618 млрд, однако Белый дом дал понять, что это слишком маленький объем помощи.

Предложенная Байденом программа предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики. 29 января Байден призвал Конгресс как можно быстрее принять эту инициативу. Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в администрации США считают, что итоговый объем экономических мер должен приближаться к предложенным ранее $1,9 трлн, так как этот показатель больше соответствует масштабу вызванного пандемией COVID-19 кризиса.

В воскресенье десять сенаторов-республиканцев направили Байдену письмо, в котором сообщили о подготовке ими альтернативного плана мер по борьбе с коронавирусом и его экономическими последствиями, предполагающего выделение на указанные цели $618 млрд. Встреча этих законодателей с Байденом в понедельник продолжалась около двух часов.