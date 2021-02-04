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Политический кризис в Мьянме

Reuters: в Мьянме интернет-провайдеры блокируют доступ к сервисам Facebook

По данным агентства, они будут заблокированы до 7 февраля

ТАСС, 4 февраля. Мьянманские интернет-провайдеры в четверг по требованию властей начали блокировать доступ к различным сервисам компании Facebook. Об этом со ссылкой на письмо министерства информации страны сообщило агентство Reuters.

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"В настоящее время люди, которые ставят под угрозу стабильность в стране, используя Facebook, распространяют недостоверные новости и дезинформацию, а также провоцируют недопонимание между людьми", - приводит агентство заявление министерства. Уточняется, что сервисы Facebook будут заблокированы до 7 февраля.

Представитель Facebook Энди Стоун призвал власти Мьянмы вернуть гражданам страны доступ к социальным сетям компании. "Мы призываем власти восстановить доступ, чтобы народ Мьянмы мог общаться со своими семьями и друзьями и иметь доступ к важной информации", - заявил Стоун.

По данным международной некоммерческой организации NetBlocks, пользователи из Мьянмы испытывают проблемы с социальной сетью Instagram, а также приложениями WhatsApp и Messenger. Все эти сервисы принадлежат Facebook.

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МьянмаПолитический кризис в Мьянме
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