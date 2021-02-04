Госдеп США вновь выразил обеспокоенность из-за ситуации с уйгурами в Синьцзяне

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Власти США в среду очередной раз выразили обеспокоенность относительно ситуации с уйгурами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, в частности, речь идет об утверждениях о "систематических изнасилованиях и сексуальных надругательствах" в отношении женщин.

"Мы очень обеспокоены сообщениями <...> о систематических изнасилованиях и сексуальных надругательствах в отношении женщин в <...> лагерях для этнических уйгуров и других мусульман в Синьцзяне. Власти КНР должны разрешить международным наблюдателям проведение немедленных и независимых расследований в связи с этими шокирующими утверждениями, а также другими зверствами, совершаемым в Синьцзяне", - заявил ТАСС в среду представитель Госдепартамента США.

Ранее вещательная корпорация Би-би-си опубликовала материал, в котором утверждается, что женщины в так называемых исправительных лагерях в Синьцзяне подвергались изнасилованиям, сексуальным надругательствам и пыткам. Как пишет агентство Reuters, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявил, что репортаж Би-би-си "полностью лишен фактологической базы". По его словам, было "многократно доказано", что люди, на основании интервью с которыми был подготовлен материал, являются "актерами, распространяющими ложную информацию".

"Эти злодеяния шокируют <...> и должны повлечь за собой серьезные последствия. <...> Мы будем последовательно и вместе с союзниками и партнерами осуждать эту жестокость, мы будем рассматривать [возможность применения] всех соответствующих инструментов для привлечения к ответственности виновных и предотвращения злоупотреблений в будущем", - заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Представитель Госдепартамента также охарактеризовал действия Китая в отношении уйгуров в СУАР как "преступления против человечности и геноцид". Ранее такую характеристику давал уже бывший госсекретарь США Майкл Помпео. В ответ официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Помпео "выставляет себя клоуном "Судного дня" и посмешищем для всего мира". Новый руководитель Госдепа Энтони Блинкен ранее заявил, что согласен с оценкой Помпео.

Ситуация в СУАР

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны - уйгурами, большинство из которых исповедует ислам. По информации властей КНР, в Синьцзяне действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили объективные данные о том, что в исправительных лагерях СУАР могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров. Управление предложило отправить наблюдателей в этот регион, выразив обеспокоенность по поводу сложившейся там ситуации.

Власти Китая ранее многократно опровергали информацию о создании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне. При этом в конце 2018 года они сообщили, что в регионе функционируют центры образования и профессиональной подготовки. По заявлению китайских официальных лиц, там содержатся попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица, которых обучают китайскому языку, основам письма, коммуникативным навыкам и основам законодательства КНР. Точное число содержащихся в этих центрах людей власти страны не называют.