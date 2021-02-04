Суга пообещал сделать все, чтобы приблизиться к решению территориального спора Японии и РФ

ТОКИО, 4 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга пообещал приложить все усилия для того, чтобы хотя бы на полшага приблизиться к решению проблемы "северных территорий" (так в Японии называют южную часть Курильских островов). Об этом глава японского правительства заявил в четверг в ходе прений в бюджетной комиссии национального парламента.

"Я буду прикладывать все усилия для того, чтобы хотя бы на полшага приблизиться к решению проблемы северных территорий", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос депутата от правящей Либерально-демократической партии Такако Судзуки, уроженки самой северной префектуры Хоккайдо.

Глава японского правительства также подчеркнул, что дальнейшие переговоры с РФ, направленные на решение территориального вопроса и заключение мирного договора, будут вестись на основе всех ранее достигнутых между двумя государствами договоренностей, включая сингапурскую договоренность от 2018 года об активизации переговоров о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островков, которую в Японии называют Хабомаи и для удобства на переговорах считают за один остров. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и бывший тогда премьер-министром Японии Синдзо Абэ условились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она прекратила состояние войны между двумя странами, восстановила между ними дипломатические и консульские отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года. Как неоднократно заявляла российская сторона, в этом документе четко зафиксировано, что рассмотрение вопроса о пограничном размежевании возможно только после заключения мирного договора.