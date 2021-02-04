Поддержавшая импичмент Трампа Лиз Чейни сохранила пост в руководстве республиканцев

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Лиз Чейни (от штата Вайоминг) сохранила за собой должность председателя Конференции конгрессменов-республиканцев. Об этом сообщает в среду агентство Associated Press.

13 января Лиз Чейни была в числе десяти республиканцев, проголосовавших в поддержку резолюции об импичменте тогдашнего президента США Дональда Трампа. Эти действия Чейни и ее коллег вызвали критику ряда их однопартийцев, в результате был поднят вопрос о снятии Чейни с занимаемого ей третьего по значимости поста в руководстве республиканцев в нижней палате американского законодательного органа. Как поясняет Associated Press, в среду конгрессмены-республиканцы провели закрытую встречу, по итогам которой большинство законодателей высказались за то, что Чейни должна остаться на своей должности. По информации агентства, в ходе мероприятия Чейни заявила, что "не станет извиняться за свой голос".

Процедура импичмента в отношении Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции одна - подстрекательство к мятежу. Документ уже был передан в Сенат. Сам процесс начнется в верхней палате 9 февраля. В ходе заседаний члены Палаты представителей будут выступать в роли обвинителей, сенаторы - в качестве присяжных.

Беспрецедентность ситуации состоит в том, что процедуре отстранения от власти впервые в истории страны дважды подвергается один и тот же президент, причем к настоящему времени сложивший свои полномочия. Первую попытку отстранить Трампа от должности демократы предприняли в 2019 году. Нижняя палата тогда тоже утвердила обвинения, однако Сенат, в котором большинство было у республиканцев, в начале 2020 года оправдал главу государства.