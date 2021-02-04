В США заявили, что могут увеличить расходы на кибербезопасность из-за хакерской атаки

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Сотрудники администрации американского президента Джо Байдена обсуждают с законодателями в Конгрессе США возможность выделения дополнительных средств на обеспечение кибербезопасности в свете масштабной хакерской атаки на правительственные ведомства страны. Об этом заявил в среду в эфире телекомпании CNN министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

Программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds, среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний.

"К сожалению, ничто так не подталкивает к срочным и решительным мерам, как неблагоприятные события", - отметил Майоркас. "Именно таким событием стала тщательно продуманная кибератака на компанию SolarWinds", - добавил он. По словам главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, сотрудники администрации Байдена и законодатели в Конгрессе США "выясняют, какие дополнительные средства могут быть направлены на обеспечение безопасности" американской инфраструктуры и компьютерных систем в свете произошедшего.

В опубликованном в декабре 2020 года совместном заявлении аппарат директора Национальной разведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности сообщили, что они зафиксировали серьезную атаку на компьютерные сети федерального правительства. Занимавший в то время пост госсекретаря США Майкл Помпео изложил версию, согласно которой к атаке якобы причастна Россия. Между тем Дональд Трамп, являвшийся тогда президентом США, подчеркнул, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, любые обвинения России в причастности "являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".