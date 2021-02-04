Правительственные войска ЦАР отбили у повстанцев стратегически важный город Боссембеле

ПРЕТОРИЯ, 4 февраля. /ТАСС/. Правительственные силы Центрально-Африканской Республики (ЦАР) взяли под свой полный контроль стратегически важный город Боссембеле, расположенный в 150 км к северо-западу от столицы Банги. Об этом сообщил премьер-министр страны Фирмин Нгребада.

"Наши вооруженные силы при поддержке союзников взяли город Боссембеле", - приводит в четверг его слова радиостанция Ndeke Luka. Премьер также подчеркнул, что войска ЦАР "как никогда полны решимости".

В Боссембеле находилась ставка созданной 18 декабря минувшего года повстанческой антиправительственной "Коалиции патриотов за перемены". В районе города были развернуты наиболее боеспособные части повстанцев. Боссембеле находится на важной автотрассе, которая связывает Банги с Камеруном и глубоководными портами на Атлантическом океане. По ней идет основное снабжение столицы импортными товарами.

В ЦАР с 21 января действует чрезвычайное положение. Оно было введено президентом страны Фостен-Арканжем Туадера сроком на 15 дней в связи с обострением внутренней ситуации из-за действий повстанцев.