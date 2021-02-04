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Экспертная группа рекомендовала Байдену подождать с выводом войск из Афганистана

Будет крайне сложно или невозможно обеспечить достижение условий по выводу войск к маю 2021 года, говорится в докладе двухпартийной Исследовательской группы по Афганистану

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Движение "Талибан" (запрещено в РФ) не выполняет условий достигнутых ранее договоренностей, обусловливающих вывод американских войск из Афганистана к маю 2021 года, поэтому его следует отложить. Такая рекомендация администрации президента Джо Байдена содержится в обнародованном в среду докладе уполномоченной Конгрессом США двухпартийной Исследовательской группы по Афганистану, сообщила газета The Hill.

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Члены группы "полагают, что будет крайне сложно, а вероятно, и невозможно обеспечить достижение таких [необходимых для вывода войск] условий к маю 2021 года, когда, в соответствии с соглашением, эти войска должны быть выведены", приводит издание фрагмент доклада экспертной группы. "Достижение главной цели - согласованного стабильного мира, отвечающего интересам США, - потребует [принятия ряда мер], начиная с гарантии продления майского крайнего срока, - говорится в этом документе. - Соединенные Штаты должны повысить важность [достижения] условий, обеспечивающих возможность вывода американских войск".

29 февраля 2020 года администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом и "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение, согласно которому Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать территорию страны для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. "Талибан", как следует из доклада, эти договоренности не соблюдал, а следовательно, и не обеспечил условий для выполнения американских обязательств.

В среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что администрация Байдена проводит обзор заключенного в прошлом году соглашения с движением "Талибан" и пока не приняла решения по поводу вывода войск из Афганистана.

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