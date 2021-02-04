Индийский солдат погиб при обстреле на линии контроля в Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 февраля. /ТАСС/. Военнослужащий армии Индии погиб в результате обстрела с пакистанской стороны линии контроля в Кашмире. Об этом в четверг сообщает газета The Pioneer со ссылкой на индийское министерство обороны.

"Пакистанская армия подвергла ничем не спровоцированному обстрелу из стрелкового оружия и тяжелых минометов индийских солдат в округе Раджури в союзной территории Джамму и Кашмир, - заявил представитель ведомства. - В результате обстрела был смертельно ранен один военнослужащий ВС Индии. Это уже четвертый случай гибели наших солдат при обстрелах с пакистанской стороны в этом году".

Инцидент в Раджури произошел после того, как в среду начальник штаба пакистанской армии генерал Камар Джавед Баджва заявил, что Исламабад и Нью-Дели должны найти мирный путь к решению кашмирского вопроса.

"Пакистан - миролюбивая страна, которая принесла большие жертвы для установления мира в регионе и во всем мире. Мы должны найти достойный, мирный путь для решения с Индией давней проблемы Кашмира", - сказал генерал.

Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. В данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля.

Отношения Индии и Пакистана обострились, когда 5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент Индии утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан осудил такое решение и отказался признавать его внутренним делом Индии. В знак протеста против упразднения штата Джамму и Кашмир Пакистан понизил дипломатические отношения с Индией и выслал ее посла.