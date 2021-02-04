В ООН выразили обеспокоенность ситуацией со свободой выражения мнения на Украине

ЖЕНЕВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обеспокоено последствиями решения президента Украины Владимира Зеленского о санкциях в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK для свободы выражения мнения в стране. Об этом заявила в четверг корреспонденту ТАСС официальный представитель УВКПЧ Марта Хуртадо.

"Это решение привело к немедленному аннулированию лицензий на вещание этих каналов и прекращению их вещания, - отметила Хуртадо. - УВКПЧ обеспокоено тем, что это повлияет на свободу выражения мнения на Украине". Официальный представитель напомнила в этой связи, что "государства обязаны защищать и обеспечивать право на свободу выражения мнения, включая право искать, получать и передавать различную информацию и идеи".

"В настоящее время мы оцениваем соответствие этого решения международному праву в сфере прав человека", - подчеркнула она. Как пояснила Хуртадо, "в предварительном плане ключевая обеспокоенность УВКПЧ касается необходимости и пропорциональности ограничений на свободу выражения мнения на Украине".

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций сроком на пять лет к телеканалам "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также к их владельцу - депутату Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасу Козаку. Во вторник вечером все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube.