СМИ: Германия облегчила получение виз белорусским оппозиционерам

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Германии упростили правила получения виз для представителей оппозиции Белоруссии. Об этом сообщила в четверг газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на ответ МИД ФРГ на запрос фракции "зеленых" в Бундестаге.

По информации издания, облегчение визового режима в первую очередь касается "жертв пыток", "преследуемых лиц и их ближайших родственников". Меры являются частью программы по поддержке гражданского общества Белоруссии, пишет газета.

В партии "зеленых" новые правила назвали "давно назревшим знаком солидарности с белорусским демократическим движением", отмечается в материале.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан. После подведения итогов голосования в стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Локальные акции протеста продолжаются до сих пор.