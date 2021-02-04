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Боррель заявил, что ЕС должен вести диалог с Россией, если хочет стать глобальным игроком

БРЮССЕЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Евросоюз должен поддерживать диалог с Россией, если хочет стать глобальным игроком. Об этом говорится в распространенном в четверг в Брюсселе заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который представил ключевые вопросы внешней политики в фонде Роберта Шумана.

"Россия по-прежнему остается соседом и партнером первостепенной важности, с которым мы должны поддерживать диалог, твердо озвучивая свои требования, если действительно хотим стать глобальным игроком и иметь возможность влиять на такие важные для нашей безопасности вопросы, как Сирия, Ливия, Нагорный Карабах, Белоруссия или Украина. Это и есть цель моего визита [в Москву]", - сказал дипломат.

Теги
РоссияБоррель, Жозеп
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