В Тегеране заявили, что США занимаются казуистикой, говоря о шагах Ирана по ядерной сделке

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Администрация США занимается казуистикой, говоря о необходимости шагов со стороны Ирана, которые позволили бы Вашингтону вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в четверг посол Ирана в Москве Казем Джалали на онлайн-конференции.

"Это казуистика, которой занимаются некоторые должностные лица США. Иран полностью был привержен своим обязательствам по СВПД. Если мы где-то снизили уровень наших обязательств, то это для того, чтобы компенсировать отсутствие выполнения обязательств со стороны европейцев", - сказал он.

"Предпринять первый шаг должен тот, кто не был привержен этой международной договоренности, нанес ей удар, вышел из нее. Это США. Первое обязательство, которое будет доброжелательным шагом, - это снятие санкций", - добавил Джалали. По словам дипломата, у Великобритании, Германии и Франции также "есть возможность действовать логично" в отношении ядерной сделки.

Ранее в Госдепартаменте заявили, что новая американская администрация не пойдет на контакт с властями Ирана, пока они первыми не предпримут шаги по выполнению СВПД.

В 2018 году на тот момент президент США Дональд Трамп принял решение о выходе из СВПД, после чего Вашингтон начал кампанию оказания максимального давления на Иран. СВПД был подписан Ираном и пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Новый американский президент Джо Байден неоднократно заявлял о готовности вернуть США в ядерную сделку.