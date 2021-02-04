Глава МИД КНР в разговоре с Лавровым высоко оценил усилия РФ по продлению ДСНВ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Китая Ван И в четверг в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым высоко оценил эффективность усилий Москвы в вопросе продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).

"Условлено сообща противодействовать общим для двух государств вызовам и угрозам, а также наращивать внешнеполитическую координацию и расширять взаимодействие в различных многосторонних форматах, - говорится в сообщении МИД РФ. - С китайской стороны с удовлетворением отмечена высокая результативность российских усилий по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений".

В дипведомстве добавили, что главы МИД также обсудили необходимость созыва саммита постоянных членов Совбеза ООН.

"Стороны позитивно оценили текущее состояние российско-китайских отношений, продолжающих неуклонно развиваться на фоне непростой ситуации в мире, и обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, - указали в МИД РФ. - Министры подтвердили, что лейтмотивом двусторонних связей в 2021 году станет двадцатая годовщина подписания договора между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве".

3 февраля в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продление этого договора обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон.