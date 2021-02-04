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Главы МИД Финляндии и России 15 февраля обсудят ситуацию в отношениях РФ и Евросоюза

На встрече Пекка Хаависто и Сергей Лавров обсудят также контроль над вооружениями, ситуации с Нагорным Карабахом, Белоруссией и Украиной

ХЕЛЬСИНКИ, 4 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Санкт-Петербурге планирует обсудить ситуацию в отношениях России и Евросоюза, а также контроль над вооружениями. Об этом сообщила в четверг пресс-служба финского МИД.

"Хаависто 15 февраля посетит Санкт-Петербург и встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Среди тем обсуждения на встрече министров - ситуация вокруг Алексея Навального, отношения России и ЕС, ситуация в Нагорном Карабахе, Белоруссии и Украине, а также контроль над вооружениями", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в МИД, министры будут обсуждать региональное сотрудничество, в том числе защиту окружающей среды и ядерную безопасность, двусторонние отношения.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичФинляндияРоссияХаависто, Пекка
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