Главы МИД Финляндии и России 15 февраля обсудят ситуацию в отношениях РФ и Евросоюза

ХЕЛЬСИНКИ, 4 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Санкт-Петербурге планирует обсудить ситуацию в отношениях России и Евросоюза, а также контроль над вооружениями. Об этом сообщила в четверг пресс-служба финского МИД.

"Хаависто 15 февраля посетит Санкт-Петербург и встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Среди тем обсуждения на встрече министров - ситуация вокруг Алексея Навального, отношения России и ЕС, ситуация в Нагорном Карабахе, Белоруссии и Украине, а также контроль над вооружениями", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в МИД, министры будут обсуждать региональное сотрудничество, в том числе защиту окружающей среды и ядерную безопасность, двусторонние отношения.