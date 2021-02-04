В Китае заявили, что поддерживают усилия России по защите государственного суверенитета

ПЕКИН, 4 февраля. /ТАСС/. Китайские власти активно поддерживают курс высшего руководства России по защите государственного суверенитета и поддержанию социальной стабильности. Об этом заявил в четверг глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы решительно поддерживаем меры, которые предпринимает российская сторона для защиты государственного суверенитета и поддержания социальной стабильности, - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства. - Китай готов поддерживать с РФ тесные контакты по вопросам, которые касаются противодействия вмешательству других стран во внутреннюю политику, а также борьбы с дезинформацией".

По словам главы МИД КНР, Пекин считает Москву надежным стратегическим партнером, взаимодействие с которым не могут омрачить никакие изменения обстоятельств. "Нашему сотрудничеству нет предела", - подчеркнул Ван И.

Как отметил китайский дипломат, КНР и Россия играют позитивную роль на международной арене, отстаивая справедливость и интересы развивающихся государств. Он напомнил, что обе стороны должны использовать благоприятные возможности для стимулирования двустороннего торгово-экономического взаимодействия.

Ранее о разговоре министров сообщил МИД РФ. Как отмечалось в сообщении внешнеполитического ведомства, Ван И также высоко оценил усилия России в вопросе продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений с США.