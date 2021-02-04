Съезд "Оппозиционной платформы - за жизнь" решил начать процедуру импичмента Зеленскому

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) объявила о начале процедуры импичмента президенту страны Владимиру Зеленскому. Соответствующую резолюцию принял внеочередной съезд партии в четверг.

"Съезд постановил депутатской фракции ОПЗЖ в Верховной раде начать процедуру отстранения Зеленского от должности президента Украины в порядке импичмента", - говорится в документе.

Партия приняла такое решение, осудив "антиконституционные и противоправные действия Зеленского, который <...> ввел персональные санкции против депутата парламента Украины, члена политсовета ОПЗЖ Тараса Козака и заблокировал работу трех ведущих телеканалов".

Съезд поручил руководящим органам партии "скоординировать необходимые политические, юридические и организационные ресурсы для защиты прав, чести, достоинства и деловой репутации Тараса Козака, а также прав журналистских коллективов телевизионных каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne. Кроме того, областным партийным организациям поручено начать сбор подписей в поддержку импичмента Зеленского. Местные партийные организации съезд обязал обеспечить разъяснение позиции партии по вопросам импичмента украинскому обществу.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против трех телеканалов и их владельца - депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Ограничения предполагают аннулирование или приостановку действия лицензий, запрет на распространение сигнала вещателя на Украине, прекращение предоставления услуг по ретрансляции телепрограмм. Предусмотрена также блокировка активов телеканалов, запрет на вывод капиталов за пределы страны, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство. Эфирное вещание телеканалов прекращено. Запрещено также размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства.

В отношении Козака сроком на пять лет вводится ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, ограничение на проведение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, приостановка исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на вывод капиталов за пределы Украины.