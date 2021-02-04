Премьер Узбекистана поблагодарил Мишустина за помощь в проведении налоговой реформы

АЛМА-АТА, 4 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов поблагодарил главу российского правительства Михаила Мишустина за содействие в проведении налоговой реформы и реализации в Узбекистане проектов по маркировке товаров и лекарств.

"Мы высоко ценим непосредственно ваше постоянное внимание к развитию узбекско-российского взаимодействия. Особенно я хотел бы отметить то, что по вашей инициативе в Узбекистане мы начали налоговую реформу, при вашей помощи, благодаря технической помощи и гранту Российской Федерации мы завершаем первый этап этого большого институционального мероприятия", - рассказал Арипов Мишустину во время встречи в Алма-Ате в четверг, куда оба премьера прибыли для участия в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Арипов упомянул, что накануне их встречи с российским премьером руководители налоговых служб подвели итоги первого этапа этой работы. "Как раз накануне мне наш руководитель налоговой службы докладывал. Очень у них хорошее взаимодействие, они уже работают над вторым этапом. И оно приносит очень хорошие плоды вообще для приведения в соответствие экономики и платежеспособности налоговой сферы в Узбекистане, за что мы вам очень благодарны", - отметил премьер республики.

Премьер Узбекистана также поблагодарил главу российского правительства за помощь в реализации проекта по маркировке алкогольной, табачной продукции, лекарственных средств и электроники.