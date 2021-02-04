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В США считают, что новый внешнеполитический курс позволит эффективно противодействовать РФ

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Новая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом рассчитывает, что ее внешнеполитический курс позволит эффективно противодействовать России. С таким заявлением выступил в четверг на брифинге в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы будем в состоянии противодействовать России более эффективно. И мы будем лучше готовы к тому, чтобы заниматься угрозами от изменения климата до пандемий и ядерного распространения", - сказал советник американского лидера, комментируя новый внешнеполитический курс США.

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