В США считают, что новый внешнеполитический курс позволит эффективно противодействовать РФ

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Новая американская администрация во главе с президентом Джо Байденом рассчитывает, что ее внешнеполитический курс позволит эффективно противодействовать России. С таким заявлением выступил в четверг на брифинге в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы будем в состоянии противодействовать России более эффективно. И мы будем лучше готовы к тому, чтобы заниматься угрозами от изменения климата до пандемий и ядерного распространения", - сказал советник американского лидера, комментируя новый внешнеполитический курс США.