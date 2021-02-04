Спикер Палаты представителей США считает необходимыми новые санкции против России

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) считает необходимым введение новых американских санкций в отношении России.

"Конечно же, [нужно] действительно ввести санкции в отношении России", - сказала она в четверг на регулярном брифинге для журналистов.

Ей был задан вопрос о том, считает ли она необходимыми какие-либо санкционные шаги со стороны Конгресса США в связи с последними событиями в России. Пелоси подчеркнула, что ожидает шагов в первую очередь со стороны администрации президента Джо Байдена.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду заявила, что США всегда придумывают различные поводы для введения антироссийских санкций. По ее словам, конкретные поводы для этого американской стороне не нужны, эти поводы "они всегда найдут и придумают". Захарова комментировала в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" инициативу американского сенатора-республиканца Митта Ромни (от штата Юта) о санкциях против "ответственных лиц" из-за ситуации с Алексеем Навальным. Позднее в среду группа американских сенаторов от обеих партий внесла в Конгресс США соответствующий законопроект.

Заявления Ромни последовали вскоре после того, как суд в Москве принял решение о замене Навальному условного срока в 3,5 года на реальный. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. По предварительным данным, блогер проведет в колонии 2,5 года с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу "Ив Роше".