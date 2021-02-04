Обвинители хотят, чтобы Трамп на следующей неделе дал показания в рамках импичмента

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Обвинители от Палаты представителей Конгресса США направили экс-президенту страны Дональду Трампу письмо, в котором потребовали, чтобы бывший американский лидер дал показания под присягой в рамках процедуры его импичмента с 8 по 11 февраля. Об этом сообщила в четверг пресс-служба юридического комитета нижней палаты американского законодательного органа.

"Я пишу вам, чтобы позвать вас дать показания под присягой <...>, касающиеся вашего поведения 6 января 2021 года (в день штурма Капитолия сторонниками Трампа - прим. ТАСС). Мы предлагаем, чтобы вы дали свои показания <...> с понедельника, 8 февраля 2021 года, и не позднее четверга, 11 февраля 2021 года", - говорится в письме от имени обвинителя Джейми Раскина (демократ от штата Мэриленд).