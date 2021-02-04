Санкции против трех телеканалов обжаловали в Верховном суде Украины

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Иски с требованием признать санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским, против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne незаконными поступили в Верховный суд Украины (ВСУ). Об этом в четверг сообщила пресс-служба инстанции.

"В Кассационный административный суд в составе ВСУ поступили два иска граждан, которые оспаривают указ президента Украины от 2 февраля 2021 года <...> "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении. В суде добавили, что оспорено и решение Совета национальной безопасности и обороны Украины применить санкции в отношении ряда телеканалов.

Во вторник Зеленский ввел санкции против трех телеканалов и их владельца - депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Ограничения предполагают аннулирование или приостановку действия лицензий, запрет на распространение сигнала вещателя на Украине, прекращение предоставления услуг по ретрансляции телепрограмм. Предусмотрена также блокировка активов телеканалов, запрет на вывод капитала за пределы страны и иные экономические меры. Эфирное вещание телеканалов уже прекращено.

В отношении Козака сроком на пять лет введены ограничения права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, проводить торговые операции, перевозить ресурсы по Украине или через ее территорию, а также запрещен вывод капитала за пределы Украины.