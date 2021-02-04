Макрон заявил о необходимости вести с РФ всеобъемлющий диалог в целях мировой стабильности

ПАРИЖ, 4 февраля. /ТАСС/. Франция выступает за всеобъемлющий диалог с Россией в интересах международной стабильности. Об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон, отвечая на вопросы экспертов исследовательского центра Атлантического совета.

"Без диалога нельзя обеспечить стабильность, поэтому нам нужен диалог с Россией", - сказал Макрон. По его словам, несмотря на существующие расхождения, такой "всеобъемлющий диалог необходим".

Макрон подчеркнул, что Франция считает необходимыми широкие дискуссии по контролю над вооружениями с участием ЕС, России, США и Китая.

"Когда мы говорим о контроле над вооружениями, нам однозначно нужны дискуссии с Россией", - сказал Макрон. "Прежде мы строили наши дискуссии по этой теме по схемам холодной войны. Это были дискуссии между Россией и США", - отметил французский лидер.

"Как европеец я хочу, чтобы такие дискуссии велись между Европейским союзом, Россией, США и, возможно, Китаем, - заявил Макрон. - Нам нужны широкие дискуссии".

Саммит "пятерки" Совета Безопасности

Кроме того, Макрон намерен добиваться созыва в ближайшие месяцы саммита "пятерки" Совета Безопасности ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания).

"Я намерен активно добиваться в ближайшие месяцы созыва саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН в целях достижения определенного взаимодействия между этими странами", - сказал Макрон. Он выразил мнение, что "в последние несколько лет эффективность этой инстанции ослабла".

Инициативу проведения встречи лидеров стран - постоянных членов СБ ООН президент РФ Владимир Путин выдвинул 23 января 2020 года. Это предложение поддержали все остальные государства "пятерки" - Китай, Франция, США и Великобритания. Однако из-за пандемии коронавируса проведение саммита в очном формате было отложено. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя рассказал ТАСС, что Москва по-прежнему готова к мероприятию и ожидает реакции новой американской администрации на эту инициативу.