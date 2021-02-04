Блинкен и Лавров обсудили необходимость нового договора по контролю над вооружениями

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в своем первом телефонном разговоре на этом посту с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил в четверг необходимость новых договоренностей по контролю над вооружениями, которые бы включали и Китай. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.

"Госсекретарь Блинкен и министр Лавров обсудили продление ДСНВ (российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) и необходимость нового [соглашения по] контролю над вооружениями, направленного на решение ситуации вокруг всего российского ядерного вооружения и растущей угрозы со стороны Китая", - сказал дипломат.

Глава американского внешнеполитического ведомства также поднял вопрос об освобождении осужденных в России американцев Пола Уилана и Тревора Рида. "Госсекретарь подтвердил решимость президента [США Джо] Байдена защищать американских граждан и твердо действовать в защиту интересов США в ответ на действия России, которые причиняют вред нам и нашим союзникам. Это включает освобождение Пола Уилана и Тревора Рида, чтобы они смогли вернуться домой к своим семьям в Соединенных Штатах", - добавил представитель Госдепартамента.

Блинкен в телефонном разговоре также поднял вопросы о ситуации вокруг Грузии и Украины, Алексея Навального, а также масштабной кибератаки на компьютерные сети федерального правительства США. "Госсекретарь и министр обязались продолжить обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес", - заключил Прайс.