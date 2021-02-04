AP: разработчик машин для голосования в США подал иск против Fox News и адвокатов Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Компания - разработчик технологий и машин для голосования Smartmatic USA подала в суд на телеканал Fox News и адвокатов экс-президента США Дональда Трампа, обвинив их в клевете относительно попыток перевернуть итоги президентских выборов. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP).

По его данным, соответствующая исковая жалоба была подана в четверг в суд штата Нью-Йорк. Руководство компании, базирующейся в штате Флорида, требует через суд возмещения компенсации на сумму $2,7 млрд от телеканала Fox News, его ведущих Лу Доббса, Марии Бартиромо и Джанин Пирро, личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и юриста Сидни Пауэлл, которая ранее представляла интересы избирательного штаба.

AP отмечает, что Smartmatic USA, разрабатывающая технологии и аппаратуру для голосования, предоставляла свои продукты на избирательные участки в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния), где подавляющее большинство избирателей традиционно отдают предпочтение демократам. В связи с этим, как указывается в иске, ведущие Fox News и юристы, выступающие на стороне Трампа, вели против нее "кампанию по дезинформации". В частности, указывают истцы, ведущие телеканала и адвокаты неоднократно заявляли о том, что Smartmatic USA якобы способствует "краже результатов" президентских выборов, выступая в пользу демократа Джо Байдена, который одержал победу по итогам волеизъявления.

По оценкам руководства Smartmatic USA, компания из-за этого в течение ближайших пяти лет понесет убытки в размере более $690 млн. Кроме того, ей якобы придется увеличить почти на $5 млн расходы на кибербезопасность в связи с участившимися попытками взлома.

Fox News на фоне обвинений распространил заявление, в котором подчеркивается, что телеканал "привержен освещению каждой новости в полном объеме и предоставляет выверенную информацию и углубленный анализ". AP не удалось получить комментарии Джулиани и Пауэлл.

Иск от компании Dominion

В конце января канадская компания Dominion Voting Systems, занимающаяся программным обеспечением и аппаратами для голосования и подсчета голосов на выборах, также подала иск против Джулиани, обвинив его в проведении "вирусной кампании по дезинформации". Компания намерена взыскать с адвоката Трампа более $1,3 млрд за ложные заявления о том, что она якобы участвовала в подтасовке результатов выборов президента в пользу Байдена. В иске также указывается, что Джулиани действовал совместно с Fox News, Fox Business и другими новостными изданиями.

Очередные президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Байден. 20 января состоялась его инаугурация. Трамп долго не признавал поражения и обращался в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия его юристов не имели успеха, их иски были отклонены судами.