Байден: США сталкиваются с решимостью России нанести ущерб американской демократии

ВАШИНГТОН, 4 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты сталкиваются с "надвигающимся авторитаризмом", растущими амбициями Китая и решимостью России нанести ущерб американской демократии. Такое мнение выразил в четверг американский президент Джо Байден, выступая в Госдепартаменте США с речью, в которой раскрыл основные направления своей внешней политики.

"Американское лидерство сталкивается с новой фазой надвигающегося авторитаризма, включая растущие амбиции Китая соперничать с Соединенными Штатами, а также решимость России нанести ущерб нашей демократии", - утверждал американский лидер.

Соединенные Штаты считают Китай главным конкурентом, но готовы к сотрудничеству, если это соответствует американским интересам, отметил Байден.

"Мы также напрямую сталкиваемся с вызовами для нашей безопасности, процветания и демократических ценностей со стороны наиболее серьезного противника - Китая. Мы воспринимаем Китай как нарушителя [правил] в сфере экономике, - сказал он. - <...> Но мы готовы работать с Китаем, если это отвечает нашим интересам".