Макрон положительно оценил публикацию о "Спутнике V"

ПАРИЖ, 5 февраля. /ТАСС/. Публикация научного журнала The Lancet о российской вакцине "Спутник V" против коронавируса дала возможность Европе больше узнать об этом препарате. Такое мнение выразил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон, отвечая на вопросы экспертов исследовательского центра Атлантического совета.

"Благодаря The Lancet у нас теперь больше информации о том, что касается российской вакцины "Спутник V" и готовности России зарегистрировать ее в Европе", - отметил Макрон.

Во вторник журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.