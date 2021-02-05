Байден пригрозил последствиями для враждебных шагов России

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не будут колебаться в стремлении добиться последствий для тех шагов со стороны России, которые Вашингтон считает не соответствующими своим интересам. Об этом заявил в четверг американский президент Джо Байден, выступая в Госдепартаменте США с речью, в который раскрыл основные направления своей внешней политики.

"Подошли к концу те дни, когда США шли на уступки перед лицом агрессивных действий со стороны России, вмешательства в наши выборы, кибератак, отравлений своих граждан", - утверждал он. "Мы не будем колебаться перед тем, чтобы усилить издержки для России и защищать наши жизненно важные интересы и наш народ", - заявил американский лидер.

"Мы будем более эффективны в том, что касается действий в отношении России, когда мы будем работать в коалиции и в координации с другими партнерами, придерживающимися схожих взглядов", - убежден глава Белого дома.

В то же время, по его словам, Вашингтону необходимо взаимодействовать с Москвой посредством дипломатии там, где это выгодно, и продвигать тем самым интересы США. "Лидерство с помощью дипломатии должно также означать взаимодействие с нашими противниками и соперниками дипломатическим путем, когда это в наших интересах и способствует безопасности американского народа. Именно поэтому вчера (3 февраля - прим. ТАСС) США и Россия согласились продлить ДСНВ (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений - прим. ТАСС) на пять лет, чтобы сохранить единственный остающийся договор между нашими странами, который сохраняет ядерную стабильность", - сказал президент.

Поручение Байдена

В конце января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что Байден поручил американским спецслужбам провести "полную оценку" приписываемого России вмешательства в выборы в Соединенных Штатах, масштабной хакерской атаки на американские правительственные ведомства, а также ситуации вокруг Алексея Навального.

Симоновский суд Москвы во вторник в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок на 3,5 года Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу Навальный останется в СИЗО.

Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к недавней кибератаке в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds, а также о вмешательстве в американские избирательные процессы.