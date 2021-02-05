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Соглашение о продлении ДСНВ

В Пентагоне назвали продление ДСНВ первым шагом на пути к стратегической стабильности

Однако это только начало, а не конец усилий, направленных на сокращение ядерной угрозы, подчеркнул помощник главы ведомства по связям с общественностью Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) является лишь первым шагом взаимодействия США с Россией по проблеме сокращения ядерной угрозы и поддержания стратегической стабильности. Об этом заявил помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джон Кирби на брифинге, текст которого распространила в четверг пресс-служба ведомства.

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"Президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что продление ДСНВ - это только начало, а не конец наших усилий, направленных на взаимодействие с Российской Федерацией и другими странами с целью сократить ядерную угрозу и решить проблемы стратегической стабильности", - сказал он.

"Это продление служит национальным интересам Соединенных Штатов и поддерживает приоритет президента, который заключается в том, чтобы уберечь американский народ и наших союзников и партнеров от гонки ядерных вооружений, которая в противном случае было бы ничем не сдерживаемой и опасной", - добавил Кирби.

Теги
СШАРоссияСоглашение о продлении ДСНВ
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